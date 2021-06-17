***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.06.2021 13:15
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.06.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onayı takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından tarafından 15.06.2021 tarih ve Sayı :E-50035491-431.02-00064742560 sayılı yazı ile uygun bulunmuş olup, tüm onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942810
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|2.172.932
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|RODRG
|18,70
|3.721.949
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|ISKUR
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|MERIT
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|BERA
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|GARAN
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|8,7200
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|Euro
|10,3944
|10,4046
|% 0,61
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|Sterlin
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|12,1655
|% 0,77
|
|Frank
|9,4666
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|% 0,23
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|Riyal
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|Alış
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|1.772
|1.772
|-39,41
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|Altın Gr.
|496
|497
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
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|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-1,08
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|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,21
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