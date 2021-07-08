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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.07.2021 19:40



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.06.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış olup, ilgili değişiklikler, 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur. 
Esas sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949241


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