***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/03/2021 29/03/2021 1029713 24/03/2021 29/03/2021 10297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926624BIST