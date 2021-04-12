***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 12:21
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/03/2021 29/03/2021 10297
13 24/03/2021 29/03/2021 10297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926624
BIST
15:051.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,68
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:058,1525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:059,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:05456,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:05
|PENGD
|4,51
|140.311.305
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|639.270
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|816.786
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.624.115
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,39
|15.842.339
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,55
|275.919.969
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,85
|955.280.539
|% -4,11
|
|EREGL
|16,40
|500.203.608
|% 0,55
|
|HALKB
|4,60
|467.423.187
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|445.055.433
|% -0,15
|
|PETKM
|6,11
|425.802.873
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,07
|253.388.885
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|217.206.847
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|467.423.187
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|108.029.946
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|275.919.969
|% -9,67
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1475
|8,1525
|% -0,03
|
|Euro
|9,7069
|9,7120
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1815
|11,2376
|% 0,35
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% -0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-1,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.090
|1,98
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|0,96
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,77
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20SONME
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839 adet işlem
-
15:19RHEAG
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 568 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, HALKB, BIMAS
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 14 kaybederek (% -0.34 ) 1, 198
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, UTPYA, QUAGR, KENT, TKURU, BJKAS, YAPRK, PENGD, MTRKS