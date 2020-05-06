***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalar01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843201BIST