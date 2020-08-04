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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

04.08.2020 22:23
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

  
1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865100


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.024 2.025 5,06  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 0,09  
Gümüş Gr. 5,81 5,82 0,05  
B. Petrol 44,33 44,33 -0,01  
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