***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalar1 Ocak 2021-31 Mart 2021 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932127BIST