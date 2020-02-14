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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

14.02.2020 19:18
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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
2020-14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT  FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILAN
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamalarının SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporlarının (URF ve KYBF) tarafımızdan incelenmiş olup,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
Antony Feliks Reczek                                        Mustafa Fırat Kuruca                                       Erkan Şahinler        
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                          Yönetim Kurulu Üyesi                                      Finans            
Denetim Komitesi Başkanı                                     Genel Müdür                                               Genel Müdür Yardımcısı
  
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819267


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Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,12  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 56,81 56,81 0,47  
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