***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/02/2020Karar Sayısı2020-14SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI ÜZERİNDEN YAPILANKURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamalarının SPK düzenlemeleri doğrultusunda- Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporlarının (URF ve KYBF) tarafımızdan incelenmiş olup,- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının faaliyetimizin gelişimini dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Antony Feliks Reczek Mustafa Fırat Kuruca Erkan ŞahinlerBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi FinansDenetim Komitesi Başkanı Genel Müdür Genel Müdür YardımcısıLütfiye Yeşim UçtumBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819267BIST