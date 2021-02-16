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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

16.02.2021 00:01



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2021
Karar Sayısı
2021-11
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                                                                       1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VE
                                                                                        KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları incelememize sunulmuş olup, SPK'nın II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca
a)     Kurumsal Yönetim Raporları (KYUR ve KYBF)'nın tarafımızca incelenmiş olduğunu,
b)     İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
·        Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte  finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
·        Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını
kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Antony Feliks Reczek                                     Mustafa Fırat Kuruca                               Erkan Şahinler        
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi                               Finans            
Denetim Komitesi Başkanı                              Genel Müdür                                           Genel Müdür Yardımcısı
  
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909800


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Çeyrek 654 669 -7,32  
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