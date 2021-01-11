***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00266Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00032Bağımsız Denetim Ücreti6.786,11 % 0,01133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.856,49 % 0,01646Fon Yönetim Ücreti510.311,23 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.834,39 % 0,01475Gecelik Ters Repo Komisyonu66,99 % 0,00011Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar35,36 % 0,00006Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.519,32 % 0,02424TOPLAM GİDERLER552.194,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.892.294,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899290BIST