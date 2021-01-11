***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 00:02
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.594,32 % 0,00204
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 77
Bağımsız Denetim Ücreti
6.790,42 % 0,00869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.289,86 % 0,00421
Fon Yönetim Ücreti
665.583,51 % 0,85205
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.398,27 % 0,00435
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.316,64 % 0,01193
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.941,23 % 0,00889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.060,68 % 0,0052
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.150,48 % 0,02196
TOPLAM GİDERLER
718.728,75
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.115.705,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899291
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3724
En Düşük
7,3310
18:058,9809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0203
En Düşük
8,9505
18:05438,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -13,49
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
433,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3470
|7,3658
|% -0,10
|
|Euro
|8,9758
|8,9831
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,9801
|10,0301
|% 0,45
|
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-0,33
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-13,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,25
|56,25
|1,87
|