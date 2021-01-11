***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 77Bağımsız Denetim Ücreti6.790,42 % 0,00869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.289,86 % 0,00421Fon Yönetim Ücreti665.583,51 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.398,27 % 0,00435Gecelik Ters Repo Komisyonu9.316,64 % 0,01193Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.941,23 % 0,00889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.060,68 % 0,0052Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.150,48 % 0,02196TOPLAM GİDERLER718.728,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.115.705,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899291BIST