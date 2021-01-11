***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.623,97 % 0,00056Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti10.071,1 % 0,00216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.344,36 % 0,01228Fon Yönetim Ücreti3.979.016,78 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu42.146,76 % 0,00903Tahvil Bono Komisyonu38.451,11 % 0,00823Gecelik Ters Repo Komisyonu10.245,9 % 0,00219Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.053,34 % 0,00044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar407,49 % 0,00009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.143,17 % 0,01523TOPLAM GİDERLER4.213.694,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.994.325,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899292BIST