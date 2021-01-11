***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.459,47 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00008Bağımsız Denetim Ücreti8.299,98 % 0,00336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.034,73 % 0,01419Fon Yönetim Ücreti2.103.309,23 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu37.520,89 % 0,0152Tahvil Bono Komisyonu17.750,41 % 0,00719Gecelik Ters Repo Komisyonu675,38 % 0,00027Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar43,47 % 0,00002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.827,11 % 0,01494TOPLAM GİDERLER2.247.111,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ246.853.309,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899293BIST