***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.824,17 % 0,03514Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00751Bağımsız Denetim Ücreti6.347,9 % 0,07898Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.336,2 % 0,01662Fon Yönetim Ücreti68.485,8 % 0,085205Hisse Senedi Komisyonu3.909,11 % 0,04863Tahvil Bono Komisyonu117,88 % 0,00147Gecelik Ters Repo Komisyonu1.158,93 % 0,01442Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.980,56 % 0,03708Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar633,43 % 0,00788Türev Araçlar Komisyonu1.639,22 % 0,02039Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.729,44 % 0,05884TOPLAM GİDERLER94.765,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.037.810,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899295BIST