***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.836,07 % 0,07378Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.273,47 % 0,0161Bağımsız Denetim Ücreti6.347,58 % 0,08025Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.243,52 % 0,01572Fon Yönetim Ücreti67.395,95 % 0,85204Hisse Senedi Komisyonu2.517 % 0,03182Tahvil Bono Komisyonu176,4 % 0,00223Gecelik Ters Repo Komisyonu1.074,73 % 0,01359Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.882,57 % 0,03644Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar614,88 % 0,00777Türev Araçlar Komisyonu1.268,81 % 0,01604Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.687,6 % 0,05926TOPLAM GİDERLER95.318,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.909.905,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899296BIST