***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,01834Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00694Bağımsız Denetim Ücreti6.372,61 % 0,0733Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.483,78 % 0,01707Fon Yönetim Ücreti74.075,27 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu944,7 % 0,01087Gecelik Ters Repo Komisyonu948,6 % 0,01091Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.046,32 % 0,02354Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar587,64 % 0,00676Türev Araçlar Komisyonu409,47 % 0,00471Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.744,09 % 0,05457TOPLAM GİDERLER93.810,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.693.787,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899297BIST