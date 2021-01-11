***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.511,97 % 0,03034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00729Bağımsız Denetim Ücreti6.344,77 % 0,07664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.799,15 % 0,02173Fon Yönetim Ücreti70.535,93 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu9.400,75 % 0,11356Tahvil Bono Komisyonu349,17 % 0,00422Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar92,6 % 0,00112Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.908,76 % 0,0593TOPLAM GİDERLER96.546,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.278.403,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899298BIST