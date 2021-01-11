***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.512,67 % 0,04314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,01036Bağımsız Denetim Ücreti6.333,79 % 0,10874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.867,43 % 0,03206Fon Yönetim Ücreti49.629,77 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu4.614,12 % 0,07922Tahvil Bono Komisyonu279,92 % 0,00481Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3,1 % 0,00005Vergiler ve Diğer Harcamalar134,62 % 0,00231Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.216,66 % 0,07239TOPLAM GİDERLER70.195,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.824.780,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899299BIST