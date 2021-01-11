***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00081Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00031Bağımsız Denetim Ücreti7.884,81 % 0,00402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.112,18 % 0,03268Fon Yönetim Ücreti3.718.315,23 % 1,89517Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu988,54 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu39.471,2 % 0,02012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.726,21 % 0,00228Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu329,33 % 0,00017Vergiler ve Diğer Harcamalar97.539,57 % 0,04971Türev Araçlar Komisyonu5.925,16 % 0,00302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.695,17 % 0,0187TOPLAM GİDERLER4.018.185,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.199.069,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899300BIST