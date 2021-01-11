***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.342,97 % 0,01813Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00205Bağımsız Denetim Ücreti6.865,89 % 0,02329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.210,57 % 0,01428Fon Yönetim Ücreti296.695,47 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu5.905,45 % 0,02003Tahvil Bono Komisyonu1.235,22 % 0,00419Gecelik Ters Repo Komisyonu2.116,97 % 0,00718Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.547,44 % 0,00525Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar327,74 % 0,00111Türev Araçlar Komisyonu7.014 % 0,0238Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.088,25 % 0,05118TOPLAM GİDERLER346.953,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.477.933,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899301BIST