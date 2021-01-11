***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00098Bağımsız Denetim Ücreti6.783,73 % 0,01103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.508,94 % 0,02358Fon Yönetim Ücreti1.171.032,76 % 1,90319Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.247,07 % 0,00365Gecelik Ters Repo Komisyonu8.305,08 % 0,0135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.856,5 % 0,00464Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar564,7 % 0,00092Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.231,85 % 0,02638TOPLAM GİDERLER1.224.728,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.529.851,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899302BIST