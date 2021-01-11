***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.476,27 % 0,03884Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00946Bağımsız Denetim Ücreti6.325,87 % 0,09923Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri893,84 % 0,01402Fon Yönetim Ücreti22.693,72 % 0,35597Hisse Senedi Komisyonu1.313,89 % 0,02061Tahvil Bono Komisyonu2.319,67 % 0,03639Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32,89 % 0,00052Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.531,77 % 0,0554TOPLAM GİDERLER40.191,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.375.246,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899303BIST