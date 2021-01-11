***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.477,67 % 0,36866Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,02836Bağımsız Denetim Ücreti6.297,14 % 0,93698Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri396,47 % 0,05899Fon Yönetim Ücreti12.543,6 % 1,86642Hisse Senedi Komisyonu213,52 % 0,03177Tahvil Bono Komisyonu242,35 % 0,03606Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32,73 % 0,00487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.524,94 % 0,52449TOPLAM GİDERLER25.919,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ672.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899304BIST