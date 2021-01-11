***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.592,22 % 0,00008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.273,47 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti49.456,3 % 0,00084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.665.489,25 % 0,02816Fon Yönetim Ücreti62.272.954,92 % 1,05298Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu276,51 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu925,09 % 0,00002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117.414,83 % 0,00199Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler969.311,49 % 0,01639TOPLAM GİDERLER65.081.694,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.913.978.049,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899306BIST