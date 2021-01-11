***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.744,37 % 0,00126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti8.215,17 % 0,00377Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.716,25 % 0,01088Fon Yönetim Ücreti4.069.202,66 % 1,8666Hisse Senedi Komisyonu30.957,94 % 0,0142Tahvil Bono Komisyonu23.621,79 % 0,01084Gecelik Ters Repo Komisyonu4.742,39 % 0,00218Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.165,11 % 0,00053Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar243,08 % 0,00011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.574,08 % 0,01999TOPLAM GİDERLER4.208.373,45DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ218.000.744,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899307BIST