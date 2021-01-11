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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 00:04



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.039,17 % 0,00894
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 0,00107
Bağımsız Denetim Ücreti
6.753,21 % 0,01198
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.318,18 % 0,05203
Fon Yönetim Ücreti
1.056.583,95 % 1,87512
Hisse Senedi Komisyonu
10.987,02 % 0,0195
Tahvil Bono Komisyonu
2.075,51 % 0,00368
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.424,4 % 0,00785
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.580,63 % 0,00281
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
338,12 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
12.766,96 % 0,02266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.125,08 % 0,03217
TOPLAM GİDERLER
1.148.595,57
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.347.531,02



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899309


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ISBIR 3.835,80 4.257.883 % 10,00  
INVEO 58,30 84.591.958 % 10,00  
YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
IZTAR 17,72 3.654.587 % 9,99  
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Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,40 25,44 0,11  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,00  
B. Petrol 56,25 56,25 1,87  
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