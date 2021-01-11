***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.039,17 % 0,00894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00107Bağımsız Denetim Ücreti6.753,21 % 0,01198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.318,18 % 0,05203Fon Yönetim Ücreti1.056.583,95 % 1,87512Hisse Senedi Komisyonu10.987,02 % 0,0195Tahvil Bono Komisyonu2.075,51 % 0,00368Gecelik Ters Repo Komisyonu4.424,4 % 0,00785Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.580,63 % 0,00281Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar338,12 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu12.766,96 % 0,02266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.125,08 % 0,03217TOPLAM GİDERLER1.148.595,57DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.347.531,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899309BIST