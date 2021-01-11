***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,47 % 0,00367Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00077Bağımsız Denetim Ücreti6.910,54 % 0,00881Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.910,85 % 0,0394Fon Yönetim Ücreti1.493.015,88 % 1,9032Hisse Senedi Komisyonu71.256,41 % 0,09083Tahvil Bono Komisyonu1.726,8 % 0,0022Gecelik Ters Repo Komisyonu5.254,12 % 0,0067Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.806,03 % 0,00485Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar828,81 % 0,00106Türev Araçlar Komisyonu31.643,92 % 0,04034Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.959,61 % 0,02289TOPLAM GİDERLER1.666.795,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.447.642,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899310BIST