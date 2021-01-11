***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti23.962,71 % 0,00101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri385.577,9 % 0,0163Fon Yönetim Ücreti44.840.827,42 % 1,89518Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu544,26 % 0,00002Gecelik Ters Repo Komisyonu67.260,83 % 0,00284Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.327,41 % 0,00111Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar591.358,55 % 0,02499Türev Araçlar Komisyonu740.756,09 % 0,03131Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler319.219,85 % 0,01349TOPLAM GİDERLER319.219,85 % 0,01349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.366.045.622,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899311BIST