***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.813,67 % 0,00426Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00029Bağımsız Denetim Ücreti6.803,26 % 0,01031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.866,94 % 0,0104Fon Yönetim Ücreti1.256.299,85 % 1,9032Hisse Senedi Komisyonu63.008,28 % 0,09545Tahvil Bono Komisyonu121,82 % 0,00018Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.026,78 % 0,02428Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.180,7 % 0,00482Türev Araçlar Komisyonu1.010,8 % 0,00153Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.751,03 % 0,02992TOPLAM GİDERLER1.376.073,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.009.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899312BIST