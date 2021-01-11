***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,0013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti7.360,71 % 0,00601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.643,37 % 0,01603Fon Yönetim Ücreti1.290.343,2 % 1,05298Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.765,1 % 0,00389Gecelik Ters Repo Komisyonu71.751,25 % 0,05855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.037,15 % 0,00901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.711,21 % 0,00711Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.414,48 % 0,01829TOPLAM GİDERLER1.437.811,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.542.180,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899314BIST