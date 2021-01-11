***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00107Bağımsız Denetim Ücreti30.068,06 % 0,00107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri406.475,01 % 0,01444Fon Yönetim Ücreti29.650.738,1 % 1,05298Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu92.828,49 % 0,0033Gecelik Ters Repo Komisyonu1.808.603,84 % 0,06423Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu292.848,31 % 0,0104Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar226.760,97 % 0,00805Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler351.182,75 % 0,01247TOPLAM GİDERLER32.861.290,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.815.890.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899315BIST