***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti32.000,57 % 0,00106Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri398.866,3 % 0,01319Fon Yönetim Ücreti57.598.288,06 % 1,90539Hisse Senedi Komisyonu80.829,51 % 0,00267Tahvil Bono Komisyonu476.782,06 % 0,01577Gecelik Ters Repo Komisyonu490.920,57 % 0,01624Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu334.970,41 % 0,01108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar66.302,3 % 0,00219Türev Araçlar Komisyonu194.744,24 % 0,00644Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler372.659,26 % 0,01233TOPLAM GİDERLER60.048.560,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.022.911.796,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899316BIST