***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.869,67 % 0,00013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri632,25 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti23.866,78 % 0,00109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri288.793,73 % 0,01321Fon Yönetim Ücreti49.120.323,27 % 2,24613Hisse Senedi Komisyonu1.177.019,22 % 0,05382Tahvil Bono Komisyonu28.501,7 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu347.723,12 % 0,0159Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu266.965,45 % 0,01221Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar56.567,08 % 0,00259Türev Araçlar Komisyonu594.377,48 % 0,02718Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler426.180,22 % 0,01949TOPLAM GİDERLER52.333.819,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.186.883.453,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899317BIST