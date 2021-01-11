***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,46 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti15.203,36 % 0,00128Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri425.862,3 % 0,03592Fon Yönetim Ücreti11.934.487,08 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.914,99 % 0,00109Gecelik Ters Repo Komisyonu54.091,84 % 0,00456Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu194.400,45 % 0,01639Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu217.429,23 % 0,01834Vergiler ve Diğer Harcamalar402.079,06 % 0,03391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler162.014,08 % 0,01366TOPLAM GİDERLER13.420.680,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.185.741.101,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899318BIST