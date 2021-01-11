***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.107,67 % 0,00026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti15.885 % 0,00131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.635,46 % 0,0088Fon Yönetim Ücreti26.477.730,34 % 2,18597Hisse Senedi Komisyonu1.746.865,83 % 0,014422Tahvil Bono Komisyonu1.101,58 % 0,00009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu118.827,61 % 0,00981Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar21.862,01 % 0,0018Türev Araçlar Komisyonu294.599,67 % 0,02432Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler192.870,86 % 0,01592TOPLAM GİDERLER28.979.676,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.211.260.053,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899319BIST