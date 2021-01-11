***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti9.212,84 % 0,00272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.163,73 % 0,01834Fon Yönetim Ücreti3.411.044,11 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu8.385,84 % 0,00247Tahvil Bono Komisyonu45.649 % 0,01347Gecelik Ters Repo Komisyonu52.224,25 % 0,01541Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu51.502,66 % 0,0152Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13.508,52 % 0,00399Türev Araçlar Komisyonu16.396,97 % 0,00484Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.567,93 % 0,01551TOPLAM GİDERLER3.724.853,51DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ338.901.465,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899320BIST