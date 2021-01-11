***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.884,38 % 0,00253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri190,61 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti7.209,05 % 0,00634Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.885,89 % 0,01132Fon Yönetim Ücreti1.145.309,7 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu176.390,04 % 0,15501Tahvil Bono Komisyonu31,58 % 0,00003Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.753,57 % 0,01121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.407,25 % 0,00212Türev Araçlar Komisyonu28.863,85 % 0,02537Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.082,12 % 0,02204TOPLAM GİDERLER1.414.008,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.791.308,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899321BIST