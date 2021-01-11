***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00038Bağımsız Denetim Ücreti7.664,32 % 0,00483Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.618,05 % 0,02559Fon Yönetim Ücreti1.597.506,17 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu2.872,07 % 0,00181Tahvil Bono Komisyonu13.559,4 % 0,00854Gecelik Ters Repo Komisyonu27.106,84 % 0,01708Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.220,52 % 0,01148Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.744,87 % 0,00362Türev Araçlar Komisyonu950,7 % 0,0006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.414,44 % 0,01853TOPLAM GİDERLER1.745.855,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.718.900,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899322BIST