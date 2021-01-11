***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.708,67 % 0,03686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00821Bağımsız Denetim Ücreti6.351,99 % 0,08644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.386,06 % 0,01886Fon Yönetim Ücreti139.848,59 % 1,9032Hisse Senedi Komisyonu2.376,02 % 0,03234Tahvil Bono Komisyonu140,02 % 0,00191Gecelik Ters Repo Komisyonu410,96 % 0,00559Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.026,42 % 0,02758Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar438,34 % 0,00597Türev Araçlar Komisyonu1.418,68 % 0,01931Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.151,53 % 0,07011TOPLAM GİDERLER162.860,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.348.068,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899323BIST