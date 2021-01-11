***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00043Bağımsız Denetim Ücreti7.287,32 % 0,00516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri316.495,63 % 0,22396Fon Yönetim Ücreti3.175.730,86 % 2,2472Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,52 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu19.079,96 % 0,0135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46.011,18 % 0,03256Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu184.418,5 % 0,1305Vergiler ve Diğer Harcamalar106.376,08 % 0,07527Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.159,38 % 0,04115TOPLAM GİDERLER3.915.777,09DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.319.547,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899324BIST