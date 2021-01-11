***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00096Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri603,34 % 0,00036Bağımsız Denetim Ücreti7.737,14 % 0,00465Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.662,32 % 0,02323Fon Yönetim Ücreti3.154.268,43 % 1,89518Hisse Senedi Komisyonu3.951,07 % 0,00237Tahvil Bono Komisyonu16.539,3 % 0,00994Gecelik Ters Repo Komisyonu33.610,12 % 0,02019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48.066,3 % 0,02888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.738,17 % 0,00585Türev Araçlar Komisyonu2.222,53 % 0,00134Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.777,28 % 0,01909TOPLAM GİDERLER3.348.770,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.436.545,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899313BIST