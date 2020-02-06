***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Risk Değeri 4Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde izahnamenin 3.5. maddesinde belirtilen kaldıraç limitine uygun olacak düzeyde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araç, varant, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817344BIST