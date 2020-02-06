***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2020 14:48
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde izahnamenin 3.5. maddesinde belirtilen kaldıraç limitine uygun olacak düzeyde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araç, varant, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817344
BIST
15:19123.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.115,08
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:195,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:196,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:19301,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,74
|Açılış
|: 301,22
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,08
|13.547.676
|% 12,66
|
|VESTL
|16,53
|264.682.407
|% 11,84
|
|ARSAN
|5,06
|18.253.212
|% 11,21
|
|AKMGY
|28,60
|1.500.144
|% 10,94
|
|CEOEM
|8,39
|41.809.162
|% 10,69
|
|DOKTA
|64,05
|3.850.750
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,90
|1.433.372.262
|% 1,98
|
|ODAS
|2,27
|610.725.580
|% 2,25
|
|SASA
|9,44
|564.162.700
|% -0,21
|
|SISE
|5,64
|505.776.889
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,15
|402.725.333
|% 5,00
|
|ODAS
|2,27
|610.725.580
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,26
|226.240.285
|% 3,28
|
|TEKTU
|1,75
|241.200.644
|% 3,55
|
|YKBNK
|3,15
|402.725.333
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,97
|378.580.800
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7410
|7,7798
|% -0,07
|
|Frank
|6,1198
|6,1567
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,31
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,63
|
|Yarım
|960
|984
|4,66
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,32
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,19
|