***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2020 11:46
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824130
BIST
16:04112.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.065,35
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:046,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:046,7829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0430
|Açılış
|: 6,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:04322,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,80
|Açılış
|: 322,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|17.448.356
|% 19,86
|
|OZBAL
|2,07
|12.601.700
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.406.502
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,19
|29.262.619
|% 14,75
|
|TKNSA
|9,10
|293.018.682
|% 12,76
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PKENT
|175,00
|53.703
|% -7,31
|
|BURVA
|14,55
|173.127
|% -5,46
|
|AVGYO
|1,99
|123.063.445
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|ASELS
|30,60
|1.257.657.521
|% 0,39
|
|THYAO
|11,90
|822.603.350
|% -2,62
|
|KARSN
|1,94
|500.188.271
|% 2,11
|
|GARAN
|10,54
|482.091.799
|% 3,43
|
|HALKB
|6,43
|327.133.310
|% -0,92
|
|KARSN
|1,94
|500.188.271
|% 2,11
|
|ODAS
|2,15
|261.413.918
|% -1,38
|
|EKGYO
|1,50
|178.904.588
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,58
|279.973.521
|% 0,78
|
|ADESE
|1,53
|156.776.531
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7797
|7,8187
|% -0,16
|
|Frank
|6,3401
|6,3783
|% -0,32
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|10,03
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|39,98
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|19,34
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,66
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|