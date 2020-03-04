***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2020 11:45
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824129
BIST
14:07112.245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.037,25
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.669
En Düşük
110.678
14:076,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:076,7915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0344
|Açılış
|: 6,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:07321,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,62
|Açılış
|: 321,50
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,07
|11.737.852
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.246.771
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,08
|10.925.123
|% 10,79
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|KSTUR
|30,40
|44.625
|% 9,27
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|SAMAT
|2,26
|5.568.924
|% -4,64
|
|ASELS
|31,18
|1.010.165.276
|% 2,30
|
|THYAO
|11,98
|667.267.746
|% -1,96
|
|KARSN
|1,96
|458.214.051
|% 3,16
|
|GARAN
|10,50
|368.516.149
|% 3,04
|
|HALKB
|6,50
|277.405.937
|% 0,15
|
|KARSN
|1,96
|458.214.051
|% 3,16
|
|ODAS
|2,16
|233.137.684
|% -0,92
|
|ADESE
|1,54
|145.733.307
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,61
|235.223.755
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,50
|122.928.761
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7550
|7,7939
|% -0,48
|
|Frank
|6,3454
|6,3836
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6172
|1,6253
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,84
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.159
|26,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|28,35
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|13,71
|
|Çeyrek
|514
|525
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,45
|52,45
|0,59
|