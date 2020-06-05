***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.06.2020 12:36
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849384
BIST
13:26109.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 149,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:266,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7740
En Düşük
6,7351
13:267,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:26371,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,82
|Açılış
|: 371,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|233.113
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.509.260
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.634.116
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|41.307.364
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.269.926
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,43
|4.106.893
|% -6,24
|
|THYAO
|12,73
|541.621.653
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|377.869.110
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,75
|322.584.299
|% 2,54
|
|PETKM
|3,80
|295.715.391
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,30
|219.771.693
|% -1,01
|
|PETKM
|3,80
|295.715.391
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|105.575.290
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,23
|74.278.114
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|70.813.160
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.898.647
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5305
|8,5733
|% 0,60
|
|Frank
|7,0386
|7,0810
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,65
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.436
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-15,50
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|-5,70
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|1,29
|