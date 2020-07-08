***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS TUM 60 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararıBIST 100 GETIRI 10 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararıBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararıBIST-KYD OSBA SABIT 10 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857772BIST