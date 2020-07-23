***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.07.2020 14:36
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 10.05.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861356
BIST
14:33119.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.443,62
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:336,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:337,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:33413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,29
|Açılış
|: 413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.440.203
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.323.088
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.892.419
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,35
|761.841.238
|% -0,84
|
|ODAS
|2,76
|298.781.242
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,76
|240.149.902
|% 1,73
|
|HALKB
|5,97
|238.090.953
|% 1,36
|
|VAKBN
|4,96
|228.022.198
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,35
|761.841.238
|% -0,84
|
|IHLGM
|1,76
|240.149.902
|% 1,73
|
|ODAS
|2,76
|298.781.242
|% 2,22
|
|ADESE
|2,48
|116.707.211
|% 0,81
|
|HALKB
|5,97
|238.090.953
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6733
|8,7168
|% -0,30
|
|Frank
|7,3580
|7,4023
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,60
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,10
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|