***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARHakan DEPREM 01.03.2019 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici - 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882059BIST