***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREmrah AYRANCI 2007 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARNiyazi ATASOY 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür ---- 2014 -....Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit ŞENER 2008 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 2013 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREyüp GÜLSÜN 2013 - :........ Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı 14 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAREgemen KORMKAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 12 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883467BIST