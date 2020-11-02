***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2020 09:53
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0051781 1,89 0,005178 1,89 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885298
BIST
12:381.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 23,31
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:388,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:389,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1102
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:38510,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,30
|Açılış
|: 510,59
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:38
|KARTN
|1.994,00
|8.504.410
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.446.106
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,60
|2.095.678.587
|% 1,96
|
|ASELS
|17,77
|718.880.173
|% 6,09
|
|KRDMD
|3,28
|533.179.115
|% 5,81
|
|GARAN
|6,68
|523.940.482
|% 1,21
|
|SISE
|6,30
|522.583.375
|% 2,77
|
|TSKB
|2,60
|2.095.678.587
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,28
|533.179.115
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,73
|207.413.597
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,85
|190.154.165
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|189.664.576
|% 2,33
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3949
|8,3992
|% 0,64
|
|Euro
|9,7720
|9,7812
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,7982
|10,8524
|% 0,22
|
|Frank
|9,1248
|9,1797
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2338
|2,2450
|% 0,69
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|9,31
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|