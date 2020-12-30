***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Fon Sepeti FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYCUHE00370Fonun Halka Arz Tarihi 05.02.2021Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 40 – 52 yaşları arasında yer alan ya da bireysel emeklilik sisteminde en az 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarının yanı sıra ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 4Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye borsa dışından türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve repo/ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0,05 -Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlar dahilinde yatırım yapılır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,0061644 2,25 0,0061644 2,25 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 10 90Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeM. Fırat Kuruca Fon Kurulu Başkanı 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırErkan Şahinler Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 12 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırTuğrul Gemici Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 12 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırA. Göktürk Işıkpınar Fon Kurulu Üyesi 06.02.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırMehmet Ali Ersarı Fon Kurulu Üyesi 06.05.2020 17 SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarPerihan Çalık 06.05.2020 21 SPK Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye İstanbul musteri@avivasa.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul fon@akbank.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİlker Ertürk Uzman 216 6351762 ilker.erturk@avivasa.com.trGönül Mutlu Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895660BIST